François Hollande et Julie Gayet : Plus amoureux que jamais, ce selfie qui intrigue

Après des mois à se cacher et des années à faire profil bas, François Hollande et Julie Gayet n'ont plus peur de le faire savoir à tous, ils s'aiment. S'ils s'affichent peu ensemble, les deux amoureux font parfois une exception. Et c'est le cas, ce vendredi 13 novembre 2020. En effet, à minuit, la comédienne a partagé une photo avec son compagnon sur son compte Instagram, une première !

On a presque du mal à y croire tellement c'est inattendu. L'ancien président et l'actrice posent plus proches que jamais, leurs têtes collées, et le sourire aux lèvres. Et pour simple légende, la belle blonde de 48 ans s'est contentée d'un coeur rouge.