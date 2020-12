Julie Gayet : "Réduire la voilure plutôt que de couler", coup dur financier...

Julie Gayet bientôt sur la paille ? Alors que le monde du cinéma est en extrême colère contre Emmanuel Macron et le gouvernement après la fermeture des salles de cinéma, cette industrie souffre et fait boire la tasse à tous ceux qui d'ordinaire la font vivre. Y compris ceux qui tiennent le haut de l'affiche.

Interrogée par le magazine Femina, à l'occasion du lancement de la plateforme Soeurs jumelles - qui associe le monde de la musique à celui de l'image - Julie Gayet a fait le point sur sa situation professionnelle, chamboulée par la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement. Ainsi, à la tête de la société de production Rouge International, elle doit faire à des choix difficiles. "Nous sommes contraints de mettre notre activité en veille, en espérant renaître de nos cendres dans un an ou deux. Je ne pensais pas qu'un jour je verrais les salles de cinéma fermées. Nous aurions pu tenir s'il n'y avait eu que le premier confinement. Mais là, c'est impossible. Pour être honnête, je ne comprends pas que l'on n'ait pas laissé les salles ouvertes : elles respectent les mesures sanitaires et restent des refuges pour la population. Nous avons tous besoin d'évasion, aujourd'hui plus qu'hier", a-t-elle expliqué.

Et la compagne de l'ancien président François Hollande, d'ajouter : "Avec Rouge, nous devions tourner un film cet été dans le nord du Québec mais, les frontières étant toujours bloquées, nous n'avons pas pu. On attendait aussi la sortie des Joueuses, mais c'est un documentaire et, dans une période fragile, il n'a pas suffi à nous permettre de rester ouverts. C'est très difficile pour les employés de la société. Cela me fend le coeur, mais nous avons tout préparé pour qu'ils partent dans de bonnes conditions. J'organiserai des coproductions associées sur les projets que j'avais développés malgré tout, mais il était plus sage de réduire la voilure plutôt que de couler. Il faut assumer ses responsabilités : ma petite entreprise a, malheureusement, connu la crise." L'heure est donc venue pour l'actrice de Quai d'Orsay et C'est quoi cette mamie ?! de mettre en route un plan de licenciements...