Julie Gayet : Bientôt le mariage avec François Hollande ? Une déclaration éveille les soupçons

À en croire les dires de Julie Gayet sur Europe 1, François Hollande attendra encore quelques années avant de lui passer la bague au doigt. Depuis la révélation de leur liaison en 2014 (l'ancien président de la République était alors avec la journaliste Valérie Trierweiler), le couple vit son histoire d'amour dans une relative discrétion. Julie Gayet et François Hollande ne se cachent pas pour autant, et l'actrice parle même de lui ouvertement en interview.

Au Monde, elle a par exemple confié : "On sait ce qu'on vit, on sait qu'on s'aime, notre vie privée ne regarde personne... On s'est toujours dit, avec François, que chacun avait sa carrière, son métier et qu'on n'avait pas à s'afficher ensemble. Mais si on ne le fait pas, on dit qu'on est séparés. Quoi que l'on fasse, ça nous retombe dessus. Mon père me répète toujours l'expression : 'La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe.' Mais si, ça atteint, ça fait mal, ça créé des chocs. C'est pénible pour la famille et déstabilisant pour les amis."