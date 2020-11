Julie Gayet : Un de ses deux fils souffre d'une maladie grave

Julie Gayet est maman de deux garçons, prénommés Tadeo et Ezéchiel. Ils sont nés de son premier mariage avec le réalisateur argentin Santiago Amigorena. Les ex-époux s'étaient unis le 10 juin 2000 dans la commune de Faget-Abbatial, dans le département du Gers. Ils ont divorcé en 2006.

Julie Gayet a retrouvé l'amour dans les bras de François Hollande. D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, la future actrice du film C'est quoi ce papy ?! (en salles le 11 août 2021) a surpris ses fans par la publication d'un selfie la montrant avec son compagnon. "C'était un moyen de répondre 'tout va bien, merci', on ne rentrera pas là-dedans. Nous, on sait ce qu'on vit, on sait qu'on s'aime, notre vie privée ne regarde personne. Devoir en arriver là, poster une photo pour contrecarrer les attaques, c'est terrible, explique-t-elle au Monde, en référence à de récents soupçons de séparation. On s'est toujours dit, avec François, que chacun avait sa carrière, son métier et qu'on n'avait pas à s'afficher ensemble. Mais si on ne le fait pas, on dit qu'on est séparés. Quoi que l'on fasse, ça nous retombe dessus. Mon père me répète toujours l'expression : 'La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe.' Mais si, ça atteint, ça fait mal, ça crée des chocs. C'est pénible pour la famille et déstabilisant pour les amis."