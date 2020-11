François Hollande et Julie Gayet, de l'eau dans le gaz ? Cet indice qui sème le trouble

Pour sa 3e édition, la Fondation Good Planet du photographe Yann Arthus-Bertrand compte sur une vente aux enchères dont les bénéfices "contribueront au maintien de la gratuité de la Fondation et de ses expositions, et permettront de développer de nouveaux projets de sensibilisation à l'écologie et à la solidarité à destination du public". De nombreux lots sont à gagner dont des déjeuners avec des personnalités. Alors que François Hollande avait accepté de partager un repas avec sa compagne Julie Gayet et un heureux élu, il n'est plus question de trio...

Dès le vendredi 27 novembre et jusqu'au dimanche 6 décembre 2020, plus de 100 amis de Yann Arthus-Bertrand se mobilisent au profit de sa Fondation, à l'occasion d'une vente aux enchères en ligne unique, sur Drouot Digital avec le soutien de Christie's. L'ancien président de la République François Hollande,grand adepte des promenades à scooter en musique, devait donc déjeuner avec un chanceux et sa compagne l'actrice Julie Gayet mais ce n'est plus d'actualité ! Récemment, le site de la Fondation décrivait le lot de la manière suivante : "Déjeunez avec un ancien Président : François Hollande, et Julie Gayet au sein du premier restaurant de cuisiniers réfugiés du monde entier !" La page est devenue introuvable... Mais l'ex-président socialiste a bel et bien maintenu sa présence, en solo. Rendez-vous est pris au Pop-Up des Cuistots Migrateurs dans le 11e arrondissement de la capitale.

Sur le dernier communiqué de presse de l'évènement, publié le 19 novembre, le nom de Julie Gayet n'apparait plus. Toutefois, le magazine Public affirme dans son dernier numéro avoir contacté la Fondation et que deux déjeuners séparés seraient à l'étude... Ce choix de ne pas déjeuner à deux serait-il un nouvel indice sur l'état de la relation amoureuse du couple ? Julie Gayet a pourtant dernièrement témoigné tout son amour à son compagnon en publiant un selfie d'eux deux (ce qu'elle ne fait jamais).