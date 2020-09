François Hollande et Julie Gayet, les photos volées : mystère et conséquences...

C'est une histoire qui roule... et qui a d'ailleurs débuté sur un deux-roues. En janvier 2014, Closer a publié une couverture-choc sur laquelle François Hollande rentrait et sortait - chevauchant un scooter - de rendez-vous avec Julie Gayet alors qu'il était encore en couple avec Valérie Trierweiler. Selon les informations du magazine, cette romance durait, en douce, depuis deux ans. Et pour les équipes du président de la République, cette histoire a été un véritable casse-tête.

Gaspard Gantzer, l'ancien chef du pôle communication de François Hollande, se souvient de moments douloureux. À peine engagé par l'Élysée, il avait dû gérer à la fois la révélation de cette idylle et la peine de Valérie Trierweiler qui avait choisi de l'exprimer à l'écrit dans Merci pour ce moment. "C'était vraiment très désagréable, se souvient-il dans Closer, justement. Même s'il faut respecter la souffrance de cette femme, qui est sincère, le choc a été terrible pour nous tous. D'autant qu'il y a aussi eu l'épisode des photos de Julie Gayet et François Hollande prises au sein même de l'Élysée !"

On ne sait pas qui en est responsable !

Il faut dire qu'un tel acte posait de sérieux problèmes en termes de sécurité. Et que, depuis le temps, le mystère plane toujours. "Quelqu'un qui avait pu prendre des photos à l'intérieur de l'Élysée était soit un intrus, soit une personne avec un comportement double, analyse Gaspard Gantzer. Il y a eu une enquête interne, mais, encore aujourd'hui, on ne sait pas qui en est responsable ! À l'époque, le service privé du président, les gens qui s'occupaient de ses repas ou du ménage, a été quasiment intégralement remplacé."

Si François Hollande ne pouvait plus cacher son amour pour Julie Gayet, pas question pour autant de l'officialiser, "car il estimait qu'être président, c'était mettre de côté sa vie privée".

Nouveau plan de carrière

Chef du pôle communication du président de la République, candidat à la mairie de Paris, Gaspard Gantzer a accepté un poste de chroniqueur... pour Cyril Hanouna, dans l'émission Balance ton post ! Une reconversion qui lui a valu beaucoup de retours négatifs de la part de ses confrères. "J'ai reçu pas mal de messages désagréables du milieu politique, mais aussi de certains journalistes, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup étonné, regrette-t-il. Me mettant en garde, me reprochant mon choix." Rendez-vous sur C8...

Retrouvez l'interview de Gaspard Gantzer dans le magazine Closer du 25 septembre 2020.