François Hollande et Julie Gayet vous proposent de passer un moment unique avec eux...

Et vous, quel serait votre invité idéal à votre table ? Ceux qui n'ont pas peur du débat ou aiment parler 7e Art peuvent désormais envisager d'avoir leur rond de serviette à côté de ceux de François Hollande et Julie Gayet. L'ancien président et sa compagne sont mis aux enchères par le photographe et écologiste Yann Arthus-Bertrand !

En effet, sur le site de la Fondation Good Planet est organisé pour la 3e fois une vente du samedi 28 novembre au dimanche 6 décembre pour récolter des fonds afin d'aider à développer de nouveaux projets de sensibilisation à l'écologie et à la solidarité à destination du public. "Pour cette 3e édition, la Fondation GoodPlanet va plus loin et propose une centaine de lots encore plus ambitieux (...) plus de 100 amis de Yann Arthus-Bertrand se mobilisent au profit de la Fondation GoodPlanet, à l'occasion d'une vente aux enchères en ligne unique par son ampleur et sa diversité. Cet événement caritatif est 100% en digital. Il sera possible d'enchérir et de suivre la vente aux enchères en direct dans le monde entier grâce à Drouot Digital, avec le soutien de Christie's", peut-on lire.

Et, parmi les fameux amis aux enchères, on retrouve donc l'ancien président de la République François Hollande (66 ans) et sa compagne, l'actrice et productrice Julie Gayet (48 ans). Le lot proposé concerne un déjeuner à partager avec le couple. L'ancien chef de l'état, qui va bientôt être de nouveau grand-père, est un gourmand et aime notamment le cassoulet et les fromages. Bec sucré, il est aussi adepte des sorbets, des pâtisseries et des fruits nous apprenait Madame Figaro en 2018.

François Hollande n'est pas le seul à avoir accepté de tailler une bavette avec un anonyme puisque la maire de la capitale, Anne Hidalgo, est aussi aux enchères et propose carrément un dîner avec elle. Nul doute que plutôt que de parler champignons de Paris, elle risque de devoir parler pistes cyclables et voies sur berges...