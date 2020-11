François Hollande et Ségolène Royal, la famille va s'agrandir : leur belle-fille Emilie à nouveau enceinte

Un peu plus d'un an après la naissance de leur fille Jeanne, Thomas Hollande et son épouse Emilie vont prochainement accueillir leur deuxième enfant. La journaliste a officialisé sa grossesse déjà bien avancée le mercredi 4 novembre 2020, en même temps qu'elle a dévoilé son nouveau projet professionnel en lien avec la maternité.

Voilà une grande nouvelle qui doit ravir François Hollande et Ségolène Royal. Leur fils Thomas, 36 ans, va prochainement devenir papa pour la deuxième fois. Mercredi 4 novembre 2020, Emilie Broussouloux, l'épouse de Thomas Hollande, a révélé être enceinte. Une grossesse qui est déjà bien avancée, comme elle l'a dévoilé dans une vidéo publiée ce soir. En même temps qu'elle annonce être enceinte, la journaliste de France 3 lance une nouvelle web série baptisée 9 mois ensemble. "Le projet secret sur lequel je travaille depuis cet été !@9moisensemble, c'est la toute nouvelle web-série qui parle de la grossesse et la parentalité sans tabou. A l'occasion de ma deuxième grossesse, je vous propose de vivre ensemble chaque étape de la maternité", a écrit Emilie Broussouloux en légende de sa publication sur Instagram. La vidéo partagée montre plusieurs mamans enceintes, dont la belle-fille de François Hollande et Ségolène Royal qui dévoile son ventre rond en sous-vêtement. La journaliste irradie dans son ensemble en dentelle noire.