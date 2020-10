François Hollande attendri par des révélations sur sa petite-fille : "Ils en ont dit beaucoup trop"

François Hollande est grand-père ! Une qualité qu'Hélène Mannarino a choisi d'exploiter dans son portrait toujours rempli de trouvailles, sur les ondes d'Europe 1. Le 29 octobre 2020, on a déjà appris qu'en bon "gourmand", l'ancien président de la République de 66 ans prend son petit-déjeuner avec "café, tartines et jus d'orange pressé". Très bon cuisiner, ses saint-jacques poêlées sont devenues "légendaires". Miel, fromages, produits régionaux, tendresse : François Hollande a tout pour être un papi gâteau. Et ça n'a pas loupé.

"Les balades dans les bois en Corrèze avec votre petite-fille que vous aimez regarder danser", a poursuivi la journaliste, à propos de la petite Jeanne (1 an), née en juin 2019 du mariage entre son fils Thomas Hollande et la journaliste Émilie Broussouloux. "Je vois maintenant qui vous a parlé, mes enfants ont été sollicités et ils en ont dit beaucoup trop", a souri le compagnon de Julie Gayet, venu pour faire la promotion de son livre destiné aux enfants. "Cette petite fille qui vous appelle 'pépère', enfin vous voulez qu'elle vous appelle comme ça, mais elle ne parle pas encore vraiment, mais elle a un body avec marqué 'j'aime mon pépère'", a-t-elle poursuivi, sous le regard amusé de François Hollande.

Malheureusement, avec le reconfinement, François Hollande devra rester un temps séparé de sa petite-fille. Pour s'occuper, il peut tout de même compter sur son nouveau passe-temps favori : le sport. "Vous avez votre nouveau meilleur ami, le vélo d'appartement, que vous pratiquez tous les jours", a appris Hélène Mannarino. "Vous avez des sources qui me paraissent extrêmement bien informées", a même ajouté le président, amusé de tous ces détails irrésistibles.