Émilie Broussouloux maman : Retour au travail pour la femme de Thomas Hollande

La rentrée n'est donc pas que pour les écoliers. Les stars du petit écran reprennent elles aussi progressivement le chemin des plateaux télé. C'est notamment le cas de la journaliste Émilie Broussouloux, devenue maman pour la première fois en juin.

Sur son compte Instagram, suivi par 14 700 abonnés, elle a posté une jolie photo d'elle pour annoncer son retour à l'antenne. "De retour de congé mat ! Retrouvez-moi ce dimanche sur @france3 national ! Je serai aux commandes du magazine de découverte Ô Sud à 12h55 -– Belle rentrée à tous ! #deretour #journaliste #presentatrice #tv #workingmom #osud #france3 #magazine #decouverte #imback @deiss_jerome", a-t-elle commenté en légende.

Émilie Broussouloux (28 ans) a donné naissance à une petite Jeanne en juin. Un bébé né de son mariage avec Thomas Hollande, avocat, fils de l'ancien président de la République François Hollande et de son ex-compagne, Ségolène Royal. Pendant son congé maternité, la jeune maman avait été remplacée par Sophie Jovillard, présentatrice de l'émission Échappées belles sur France 5, qui avait assuré les tournages des premières émissions Ô Sud.

Dans son programme, Émilie Broussouloux sillonne les routes au volant de son combi à la rencontre des habitants du département et à la découverte de lieux insolites. "Chaque semaine, retrouvez-moi à bord de mon combi sur les routes d'Occitanie pour 26 minutes riches en découvertes. De l'Aude au Tarn-et-Garonne, en passant par le Gers, mais aussi dans les Pyrénées, Ô Sud ! vous emmènera explorer des lieux et sites exceptionnels et rencontrer celles et ceux qui font la richesse et l'art de vivre de cette région", écrit-elle sur son site internet. Nul doute qu'elle pourra compter sur son mari pour s'occuper du bébé quand elle sera en tournage.