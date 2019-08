Vivement dimanche : M. Pokora et Muriel Robin sur le canapé de Michel Drucker

C'est l'heure de la rentrée, aussi bien pour les écoliers que pour les stars du petit écran... Mercredi 21 août 2019, l'animateur Michel Drucker était de retour sur le plateau du studio Gabriel, à Paris, pour enregistrer ses prochaines émissions pour France 2.

L'animateur, qui a beaucoup fait rire la Toile pendant ses vacances grâce à son apéro arrosé avec son ami l'animateur Jean-Luc Reichmann, a reçu du beau linge ! Pour le nouveau numéro de Vivement dimanche, qui sera diffusé le 25 août dès 14h20, il recevra l'humoriste et comédienne Muriel Robin, qui va remonter sur les planches pour les besoins du spectacle Et pof !, best of de ses sketchs cultes, ainsi que le chanteur et futur papa M. Pokora, qui va se produire un peu partout avec sa tournée intitulée Pyramide Tour. Enfin, il faudra compter sur l'aventurier-écrivain Patrice Franceschi.

Lors de cette émission, Michel Drucker sera entouré de ses chroniqueurs Chanee, Emmanuel Chaunu, Franck Ferrand, Hélène Gateau, Marcel Ichou et Maud Fontenoy.

Dès 15h35, place à Vivement dimanche prochain. Une spéciale vélo, la grande passion de Michel Drucker. Parmi les invités, il faudra compter sur la présence du directeur du Tour de France Christian Prudhomme, des anciens coureurs cyclistes Laurent Jalabert, Marc Madio et Thierry Gouvenou, du journaliste et présentateur Laurent Luyat, de la directrice adjointe du Tour de La Provence Marion Rousse et du journaliste sportif Nicolas Geay.

