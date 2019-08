Michel Polnareff : Fier de son fils Louka, qui a bien grandi

La crème solaire est rangée, la trousse est bien garnie, le cartable acheté et la rentrée peut désormais commencer pour les écoliers américains. Sur Twitter, lundi 19 août 2019, le populaire chanteur Michel Polnareff a partagé une vidéo de lui et de son fils Louka, pour son premier jour d'école, à Los Angeles.

À 75 ans, Michel Polnareff est un papa gaga. L'interprète des tubes Lettre à France, L'amour avec toi, On ira tous au paradis ou encore Goodbye Marylou n'a pas résisté à l'envie de partager avec ses nombreux fans une vidéo de lui accompagnant Louka à l'école, dans les rues de Los Angeles. "Bravo Louka pour ton premier jour de rentrée des classes in 3rd grade , je t'aime, you're the best ; Mersea à Danyellah pour la photo [en réalité il s'agit d'un boomerang, une courte vidéo, NDLR]", a écrit le chanteur en légende.

Aujourd'hui âgé de 8 ans, Louka fait donc sa rentrée en "3rd grade", ce qui correspond en fait à la quatrième année de l'école primaire (elementary School, la première année étant appelée kindergarten, pour les écoliers entre 5 et 6 ans). Le jeune homme a gagné quelques centimètres et ressemble de plus en plus à sa maman, Danyellah, compagne de Michel Polnareff. Le petit Louka, dont le père biologique n'est toutefois pas le chanteur, est un écolier très à l'aise. "Il a plein de copains, il est très populaire à l'école, très social. Il aime bien aussi se vanter en racontant que son 'daddy' est un chanteur connu, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça... Il est déjà un peu crâneur !", a ainsi raconté sa maman à Gala en janvier dernier.

Entre Michel Polnareff et Louka, la relation est d'ailleurs fusionnelle. "J'adore Louka par-dessus tout. C'est mon héritier. Entre nous, c'est une histoire assez extraordinaire, presque biblique. (...) Louka a besoin de moi, comme j'ai besoin de lui. Nous sommes devenus inséparables", confiait le chanteur l'an dernier au Parisien. Aucune surprise alors à ce qu'il éprouve de la fierté à voir son fils avancer dans la vie.