Hugo Clément : Révélations étonnantes sur son enfance, le journaliste mal à l'aise

Dans un portrait autour duquel on apprend que Hugo Clément "donnait à manger au magnétoscope en y introduisant du fromage blanc", Helene Mannarino donne plusieurs détails irrésistibles sur l'enfance du journaliste. Au cours de son passage sur Europe 1, le 6 octobre 2020, le compagnon d'Alexandra Rosenfeld se retrouve bien embarrassé face à une révélation datant de l'époque où il était écolier.

"Vous avez essayé la gym, la natation, le badminton, la boxe, le ski, le rugby et l'écriture aussi, avec Les trucs d'Hugo", détaille la journaliste. "Non ça vous n'avez pas le droit", interrompt Hugo Clément, un peu gêné par cette révélation. "Est-ce qu'on est obligé d'en parler ? Quand j'étais petit, j'écrivais sur des feuilles A4 des conseils pour les gens. Alors j'ai notamment écrit un truc pour aider mes camarades de classe à expliquer une mauvaise note à leur père, en maths, ou expliquer un zéro. Voilà, j'avais 8 ,ans hein, donc faut pas s'attendre à des chefs-d'oeuvre", finit-il par expliquer.

On pourrait croire, comme ça, que ce passe-temps est étonnant, mais Hugo Clément - qui n'a plus ses étranges marques sur le visage - avait également pour habitude de "vendre tout ce qui ne servait pas dans la maison" à des habitants du quartier. Il soupçonne notamment sa compagne, Alexandra Rosenfeld, d'avoir balancé quelques informations à Hélène Mannarino pour l'élaboration de son portrait, notamment une confidence succulente sur le fait qu'il chante toujours "la même phrase de la même chanson" : This is the rythm of the night.