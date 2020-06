Julie Gayet "horrifiée" : ses deux fils l'ont soupçonnée d'avoir honte d'eux !

L'un d'eux m'a alors dit qu'il avait pu avoir l'impression que je le cachais plus que je ne le protégeais

Ces confessions coïncident peu ou prou avec le partage très récent d'une photographie très rare sur laquelle apparaissent Tadeo et Ezéchiel. Et pour cause ! Pendant le confinement, le trio – la triforce ? – a discuté de cette pudeur de maman, parfois mal interprétée. "Nous avons parlé du soin que j'avais pris à protéger ma vie privée et la leur. L'un d'eux m'a alors dit qu'il avait pu avoir l'impression que je le cachais plus que je ne le protégeais, a-t-elle raconté. Que, peut-être, j'avais honte. J'étais horrifiée. Je les aime et suis si fière d'eux. Alors, pour marquer le coup, nous avons pris cette photo. Mais je n'en ferai évidemment pas une habitude." L'essentiel, c'est que le message soit passé...

