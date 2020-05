Julie Gayet avec ses deux fils Tadeo et Ezéchiel : elle dévoile leurs visages

Est-ce le début du déconfinement qui émeut Julie Gayet au point de vouloir exposer deux personnes qu'elle ne montre jamais ? Quelle que soit la raison pour laquelle la comédienne et productrice de 47 ans a choisi de poser avec ses deux garçons sur Instagram le 11 ami 2020, l'émotion était au rendez-vous.

La compagne de François Hollande s'est dévoilée avec Tadeo et Ezéchiel, les deux enfants qu'elles a eus avec son ex-mari, le cinéaste et écrivain argentin Santiago Amigorena. Enlacée avec ses garçons, elle appose un doux baiser sur la joue de l'un d'entre eux. "Mes grands... je vous aime", a-t-elle simplement commenté en légende de cette photo pleine de douceur. Et effectivement, Tadeo et Ezéchiel ont bien grandi, ce sont à présent des hommes qui la dépassent depuis bien longtemps.