Confinement : Julie Gayet à nu, son message fort contre les violences conjugales

Le 23 novembre dernier, elle défilait dans les rues de la capitale auprès de Marilou Berry, Muriel Robin et Alexandra Lamy pour dénoncer les violences conjugales. Mais le contexte sanitaire actuel fait que la situation est devenue encore plus dangereuse pour toutes les victimes. "Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité, expliquait-elle lors du Festival du film de Sarlat. Pour lutter contre les féminicides, il faut des moyens humains et financiers." La Fondation des femmes a mis en place un plan Urgence Covid-19. L'occasion idéale d'enfin donner pour la bonne cause...