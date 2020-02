Fanny Sidney (Dix pour cent) maman : elle partage une adorable photo du bébé

Bientôt la fin de "Dix pour cent"

Le congé maternité ne devrait pas trop durer. Alors que les téléspectateurs attendent avec une impatience folle de savoir ce qu'il adviendra de l'agence ASK, les noms des guests de la quatrième saison du show ont été annoncés. Entre Charlotte Gainsbourg, Sigourney Weaver, Sandrine Kiberlain, Nathalie Baye et Jean Reno, les six prochains épisodes promettent encore de belles surprises. Et c'est tant mieux, car, officiellement, cette quatrième saison sera la toute dernière de la série. La date de diffusion reste encore un mystère. La rumeur annonçait un premier visionnage à la fin de l'année 2019 ou en début 2020. Si le tournage est bien terminé, et que Fanny Sidney peut profiter de son bébé en toute quiétude, il va bien falloir, désormais, assurer la promotion de la série...