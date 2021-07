François Hollande et Julie Gayet, couple heureux : ils dévoilent leur étrange habitude matinale

Ce n'est un secret pour personne, François Hollande est très attaché à la beauté et à l'histoire de nos régions. L'ancien président de la République et sa compagne, la comédienne et productrice de 49 ans Julie Gayet, sont très attachés à la Corrèze, un point commun qu'ils partagent avec un autre couple célèbre : Jacques et Bernadette Chirac ! Sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, le 19 juillet 2021, le politicien et sa partenaire ont dévoilé leur quotidien à Tulle, à travers la série "Le petit coin de paradis de...", des mini reportages, qui proposent de découvrir les lieux préférés de personnalités françaises.

Le marché, le kiosque à journaux, les petites boutiques et les cafés en terrasse entre amis : la nouvelle vie du père de Thomas Hollande est semblable à celle de n'importe quel français ! A 66 ans, François Hollande coule donc une retraite paisible à Tulle, où il s'est offert une jolie villa de trois étages. Les habitudes du couple sont tout de même originales, puisque Julie Gayet et François Hollande se délectent, de bon matin, d'un petit déjeuner à base d'huîtres et de crevettes fraîches ! Ils ne passent évidemment pas inaperçu dans les rues de la ville et se prêtent volontiers au jeu des selfies avec les passants. "Tulle, c'est un lieu que j'ai fait connaître à Julie, non pas forcément pour les paysages, mais pour les gens. Ce sont eux qui vous convainquent de la beauté d'un lieu", explique l'ancien chef de l'Etat aux journalistes de France 3. "Ici, il est chez lui", confie l'actrice de 49 ans.

"Un jour, Pascale Clarke m'a demandé où je voudrais partir si j'avais la possibilité d'aller n'importe où dans le monde. Je lui ai répondu que mon petit coin de paradis, c'est Tulle", a avoué la jeune femme, apparemment tombée, elle aussi, sous le charme de cette région du Sud-Ouest.