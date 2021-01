François Hollande et Julie Gayet : Rare sortie pour le couple, avec Benjamin Biolay

La productrice, qui fait face à des difficultés financières avec sa société de production Rouge International, avait alors ajouté : "On s'est toujours dit, avec François, que chacun avait sa carrière, son métier et qu'on n'avait pas à s'afficher ensemble. Mais si on ne le fait pas, on dit qu'on est séparés. Quoi que l'on fasse, ça nous retombe dessus. Mon père me répète toujours l'expression : 'La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe.' Mais si, ça atteint, ça fait mal, ça crée des chocs. C'est pénible pour la famille et déstabilisant pour les amis."