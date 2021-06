Bernadette Chirac "les larmes aux yeux" : la victoire de sa fille Claude la comble de joie !

Elle a pris le temps de la réflexion mais, finalement, elle y est allée : Claude Chirac affrontait les urnes pour la première fois de sa vie lors des élections régionales et départementales. La fille de Jacques et Bernadette, dont la liste de droite était arrivée en tête au premier tour, l'a emporté haut la main au second. Sa mère a pris la nouvelle avec joie.

Claude Chirac, âgée de 58 ans, a donc obtenu avec son binôme Julien Bounie un score de 70,6% des voix dans son canton de Brive. Elle a ainsi été élue conseillère départementale dans un bastion fortement acquis au clan Chirac ; le défunt président Jacques Chirac a été le président du Conseil départemental de la Corrèze de 1970 à 1979 et son épouse y avait elle siégé comme conseillère pendant 36 ans, de 1979 à 2015. "Avoir mis mes pas à Brive où ils ont si souvent mis les leurs m'a permis de comprendre la réalité de leur engagement. Je suis très touchée et les valeurs pour lesquelles ils se sont battus durant des décennies sont encore très présentes sur cette terre corrézienne. Ce sont des valeurs qui m'obligent aujourd'hui", a-t-elle expliqué à La Montagne.

Claude Chirac, qui a longtemps exercé des fonctions de conseillère en communication, a aussi relaté auprès du journal local avoir évidemment passé un coup de téléphone à sa mère après sa victoire. Ainsi, on a pu apprendre que l'ancienne première dame âgé de 88 ans, qui ne fait plus d'apparition publique depuis que son état de santé s'est dégradé, était folle de joie. "Je l'ai appelée, et elle m'a dit qu'elle en avait les larmes aux yeux. Cela m'a beaucoup émue", a ainsi raconté la candidate victorieuse.

En 2020, Claude Chirac avait déjà laissé planer le doute quant à la possibilité qu'elle se lance en politique à son tour. "Je serais très heureuse de m'engager pour la Corrèze, sous quelle forme honnêtement, je ne le sais pas encore (...) Je ne peux pas dire ni oui, ni non, j'y réfléchis", avait-elle confié au micro de BFMTV.