Claude Chirac, la relève assurée : la fille de Jacques candidate aux prochaines élections !

Le sujet ne passionne pas les foules et, pourtant, les Français sont de nouveau appelés aux urnes en juin prochain dans le cadre des élections régionales et départementales. Comme le rapporte Le Point ce mardi 4 mai 2021, Claude Chirac s'est décidée à se lancer dans le grand bain.

La fille du regretté Jacques Chirac - mort en septembre 2019 - et de son épouse, l'ancienne première dame Bernadette Chirac, sera donc candidate en tête de liste aux départementales à Brive Centre en Corrèze. Une candidature sous l'étiquette du parti de droite Les Républicains, en binôme avec Julien Bounie (conseiller départemental de Brive, président de l'aéroport Brive-Vallée de la Dordogne) précise de son côté France 3 Nouvelle Aquitaine. Claude Chirac aurait déposé sa candidature "la veille de la clôture des dépôts de listes" après une longue hésitation.

Claude Chirac, conseillère en communication politique puis dans le privé, et présidente de la Fondation Chirac, ne prend pas un risque énorme puisqu'elle se présente sur des terres acquises à la droite et particulièrement au chiraquisme. En effet, Jacques Chirac a été le président du Conseil départemental de la Corrèze de 1970 à 1979 et son épouse Bernadette y avait elle siégé comme conseillère pendant 36 ans, de 1979 à 2015. La ville de Brive est actuellement dirigée par le maire de droite Frédéric Soulier et le département par Pascal Coste, lequel "aurait largement participé à la convaincre" affirme France 3.

Claude Chirac, qui prend donc la relève politique de son célèbre clan - son fils, Martin, semble lui aussi très intéressé par le sujet mais milite pour En Marche le parti présidentiel - avait déjà évoqué une possible arrivée en politique. "Je serais très heureuse de m'engager pour la Corrèze, sous quelle forme honnêtement, je ne le sais pas encore (...) Je ne peux pas dire ni oui, ni non, j'y réfléchis", avait-elle confié l'an dernier au micro de BFMTV. Nul doute que son score sera scruté de près.