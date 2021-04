Natacha Polony : Son mari Périco Légasse candidat aux élections régionales, le couple s'organise

Pour l'heure, il faut bien admettre que le sujet ne passionne pas les Français et, pourtant, ils sont de nouveau appelés aux urnes en juin prochain pour les régionales. Un vote en pleine pandémie de coronavirus qui pourrait toutefois réserver des surprises. Le journaliste Périco Légasse, rédacteur en chef chez Marianne, a annoncé sa candidature.

Ce dernier sera candidat aux élections régionales sur la liste du ministre MoDem Marc Fesneau (ministre des Relations avec le Parlement), a-t-il annoncé jeudi 29 avril 2021 à l'AFP. "Je n'adhère pas au MoDem, ni à La République en marche. J'y vais pour Marc Fesneau", a souligné Périco Légasse, qui sera candidat en Indre-en-Loire, où il est déjà conseiller municipal d'Azay-le-Rideau. Le médiatique journaliste âgé de 62 ans, qui avait notamment animé l'émission Manger c'est voter sur Public Sénat, a déclaré "renoncer" à sa fonction de rédacteur en chef de la rubrique "savoir-vivre", comme le lui ont demandé la direction de la rédaction et du journal Marianne. Durant la campagne, la rubrique comportera des articles préparés en amont par le journaliste.

Périco Légasse pourra reprendre son travail chez Marianne en cas d'élection mais comme chroniqueur et avec l'interdiction de parler d'alimentation ou de gastronomie qui concernerait sa région. "Tout sera mis en oeuvre, en bonne intelligence, pour qu'il n'y ait aucune confusion dans les pages de Marianne", a assuré à l'AFP Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne et épouse du journaliste. Le couple s'était marié en 2007 à La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) et c'était alors Jacqueline Gourault qui officiait (actuelle ministre MoDem de Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales).

Pour rappel, Périco Légasse avait déjà évoqué ses préférences politiques en révélant avoir voté pour Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle de 2012.