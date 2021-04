Najat Vallaud-Belkacem : 10 kilos perdus, un nouveau venu dans la famille, coulisses de sa nouvelle vie

Flashback : juin 2017, Najat Vallaud-Belkacem, alors libérée de ses fonctions de ministre, échoue à se faire élire députée lors des législatives. Quatre ans plus tard, après un retour à une vie professionnelle loin de la politique, elle revient dans l'arène à l'occasion des élections régionales. Une période qui a été marquée par de nombreux changements dans sa vie personnelle.

Suivie par le magazine Paris Match, sur les terres de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont elle brigue la présidence, Najat Vallaud-Belkacem (Parti Socialiste) a multiplié les confidences sur ce come back. "Tout ce que j'ai fait depuis (...) était guidé par l'intérêt général et la volonté de mieux comprendre ce pays et ce monde", dit-elle. Quatre années "de respiration" loin des coups de la politique, au cours desquelles elle a pris le temps de souffler, de profiter d'un autre rythme et de changer de vie.

Résultat : elle a perdu 10 kilos, a obtenu le permis de conduire et sa famille a accueilli un petit nouveau prénommé Gaya, le chien de ses jumeaux Nour et Louis. Mais, sur ce coup-là, c'est à porter au crédit de son mari le député Boris Vallaud. Ce dernier leur avait promis ce chien s'ils recevaient tous les deux les félicitations du conseil de classe au premier trimestre de leur année de 5e au collège. "Ils ont mis les bouchées doubles", s'amuse leur maman.

Pour l'heure, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui doit mettre les bouchées doubles si elle veut gagner l'élection pour laquelle elle est donnée loin derrière le président actuel, Laurent Wauquiez (Les Républicains). Elle bat la campagne mais, crise sanitaire oblige, elle ne peut pas faire autant de terrain qu'elle le voudrait. Comme le souligne Paris Match, la candidate adore être sur scène et ce n'est pas anodin. "Faire de la chanson a toujours été mon rêve", dévoile-t-elle.

Ce goût de la musique - elle a même écrit une chanson dans le passé -, elle l'a sans doute transmis à ses enfants puisque sa fille apprend la guitare et son fils le piano. Si elle devait perdre dans les urnes, cela réglerait au moins l'intendance côté privé puisque son mari est lui député des Landes. Et, en cas de victoire, nul doute que les deux élus trouveraient des solutions pour leur famille.

Paris Match, édition du 1er avril 2021.