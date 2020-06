Najat Vallaud-Belkacem : De nouveaux projets loin de la politique...

Cela fait quelque temps que Najat Vallaud-Belkacem a disparu des radars en France, sa faisant particulièrement discrète. Rien de bien surprenant lorsque l'on apprend que l'ancienne ministre de l'Éducation entame un nouveau départ...

Jeune Afrique a en effet révélé que l'ancienne porte-parole de Ségolène Royal à l'élection présidentielle 2007 puis de François Hollande en 2012 avait été recrutée pour intégrer le corps professoral de l'université polytechnique Mohammed-VI située à Marrakech. Elle a été nommée professeure affiliée à l'UM6P.

Cette nouvelle expérience marque un retour aux sources pour Najat Vallaud-Belkacem. Elle est née au Maroc il y a quarante-deux ans, dans un village berbérophone proche de Nador, au nord-est du pays. Elle est la deuxième d'une famille de sept enfants. C'est au début des années 80 qu'elle a rejoint la France, où son parcours a été tout simplement exemplaire.

Après avoir obtenu une licence de droit à l'université de Picardie, à Amiens, Najat Vallaud-Belkacem est ressortie diplômée de Sciences-Po Paris en 2000. C'est dans cette institution qu'elle a rencontré Boris Vallaud, qu'elle a épousé en 2005 et avec qui elle a accueilli des jumeaux, Louis-Adel et Nour-Chloé, en octobre 2008.

Après son passage remarqué au gouvernement, d'abord comme ministre des Droits des femmes et porte-parole, puis comme ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem s'est retirée de la vie politique en 2017. Une décision prise après son échec aux législatives cette même année. Elle s'était alors tournée vers le privé en rejoignant l'institut d'études Ipsos en tant que directrice générale Études internationales et Innovation sociale. Elle a quitté le groupe et cette fonction il y a quelques mois, fin 2019, pour se consacrer à un nouveau projet.

Najat Vallaud-Belkacem a également enseigné à Sciences-Po Paris, où elle a créé et codirigé le programme Égalité femmes-hommes et politiques publiques.

Sur le terrain politique, dans la dernière ligne droite des élections municipales, elle a annoncé qu'elle apportait son soutien à Anne Hidalgo pour sa succession à Paris et dévoile régulièrement les candidats qu'elle soutient dans les autres villes.