Diaporama Najat Vallaud-Belkacem : 10 kilos perdus, un nouveau venu dans la famille, coulisses de sa nouvelle vie

Najat Vallaud Belkacem, directrice France de l'ONG ONE lors de la REF annuelle (Rencontre des Entrepreneurs de France), à l'Hippodrome de Longchamps © Stéphane Lemouton / Bestimage

Exclusif - Najat Vallaud-Belkacem et son mari Boris Vallaud dans les Landes. Le 6 Aout 2016. © Patrick Bernard-Christophe de Prada / Bestimage

4 / 11

Eva Darlan, Najat Vallaud-Belkacem, Alexandra Lamy et Marilou Berry - De nombreuses artistes et personnalités marchent contre les violences sexistes et sexuelles (marche organisée par le collectif NousToutes) de place de l'Opéra jusqu'à la place de la Nation à Paris le 23 Novembre 2019 © Cyril Moreau / Bestimage