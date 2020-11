Bernadette Chirac en fauteuil : balade parisienne avec sa fille Claude

Restée silencieuse et cachée depuis la mort de son mari, Jacques Chirac,Bernadette Chirac apparaît dans une nouvelle photo publiée par Franche Dimanche. Dans le dernier exemplaire de l'hebdomadaire, paru le vendredi 20 novembre 2020, on y voit un cliché de l'ancienne première dame en fauteuil, se baladant dans Paris avec sa fille, Claude Chirac.

Toutes deux masquées, elles semblaient profiter d'une météo clémente. Elles étaient accompagnées de deux assistants et de Sumette, fidèle bichon maltais de l'octogénaire. Une balade datée du 9 novembre dernier. Dans l'article qui entoure cette photo, on apprend que Bernadette Chirac a déménagé. L'ancienne locataire de l'Élysée aurait quitté sa propriété de rue de Tournon. Ils y avaient emménagé en 2015, grâce à la générosité d'un ami proche, l'industriel et homme d'affaires François Pinault, qui avait mis à disposition cet hôtel particulier, situé au 4, rue de Tournon, dans le 6e arrondissement de Paris.

Un article du Parisien disait que Bernadette Chirac avait bien quitté ces lieux depuis la mort de son mari, survenue le 26 septembre 2019. Eux avançaient de "triviales questions d'accessibilité en fauteuil roulant". France Dimanche explique que Claude Chirac aurait "tout fait" pour que sa mère quitte la rue Tournon.

Depuis leur départ de l'Élysée, Bernadette et Jacques Chirac s'étaient fait prêtés un appartement situé quai Voltaire (7e arrondissement) par la famille de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. C'est là que l'ancienne première dame réside désormais.

Aujourd'hui âgée de 87 ans, Bernadette Chirac s'est retirée de la vie publique. Sa fille, Claude Chirac continue de donner de ses nouvelles dans les médias. "Ma mère va le mieux possible et on va vivre ce premier anniversaire en famille, autour d'elle et paisiblement. C'est un moment un peu particulier que tous ceux qui ont vécu des deuils connaissent. Ce premier anniversaire de la mort d'un proche, c'est toujours un peu douloureux", confiait-elle à BFMTV, lors du premier anniversaire du décès de Jacques Chirac, le 26 septembre 2020.