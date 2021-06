Claude Chirac : Quel score pour la fille de Jacques, candidate à une élection pour la première fois ?

Voilà presque deux ans que Jacques Chirac, ancien Premier ministre, maire de Paris et surtout président de la République à deux reprises, nous a quittés. Mais il est encore très présent dans l'esprit et le coeur de sa fille Claude Chirac qui s'est lancée en politique pour la toute première fois ! Dimanche 20 juin 2021, la maman de Martin Rey-Chirac (25 ans) affichait un très joli score de 58,44% en Corrèze, plus précisément dans le canton de Brive 2, terre chère à son père et sa mère, Bernadette Chirac !

Avec son binôme, le conseiller municipal Julien Bounie, Claude Chirac s'est enregistrée sur la liste de Pascal Coste, président du conseil départemental (Les Républicains). Une candidature très réfléchie et qui sonnait comme une évidence. "C'est la terre de ma famille, de mon enfance, de ma jeunesse", expliquait la candidate à La Montagne, en mai dernier. "J'ai beaucoup réfléchi (...) C'est quelque chose qui m'émeut énormément de m'engager à l'endroit précis où mon arrière-grand-père exerçait cette éminente responsabilité. Je fais partie des gens qui pensent que pour pouvoir avancer et se projeter, il faut savoir d'où l'on vient, s'adosser à son histoire."

Elections départementales : Claude Chirac en appelle au vote !

Claude Chirac et son binôme Julien Bounie ont donc frôlé l'élection du premier coup mais c'est à cause de l'abstention qu'ils doivent affronter le second tour. En effet, malgré leur beau score cela ne représente que 17,5 % des inscrits, alors qu'il en faut 25 % pour être élu dès le premier tour, précise le site de La Montagne.

Un petit coup dur qui ne décourage pas la fille de Jacques Chirac, qui s'est dite prête à reprendre le porte à porte pour inciter les gens à venir voter ! "C'est un très grand bonheur, je suis très heureuse. Mais je suis aussi très consciente de notre responsabilité et d'une situation sur le plan de la participation qui n'est pas satisfaisante" a-t-elle assuré à La Montagne. "J'adresse un grand merci à ceux qui nous ont accordé leur confiance et aussi à tous ceux qui sont venus voter aujourd'hui."

Le second tour se déroulera le 27 juin prochain et Claude Chirac n'a pas encore dit son dernier mot !