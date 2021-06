Diaporama Claude Chirac : Quel score pour la fille de Jacques, candidate à une élection pour la première fois ?

Frédéric Salat-Baroux et sa femme, Claude Chirac sur la Promenade des Anglais après l'inauguration du Cours Jacques Chirac et le dévoilement de la statue à son effigie réalisée par l'artiste peintre niçois Patrick Fréga, à Nice le 8 février 2020. Le Cours Jacques Chirac se situe à la frontière du Vieux Nice, entre le Quai des Etats-Unis et le Cours Saleya. © Bruno Bebert / Bestimage

Inauguration de la rue Jacques et Bernadette Chirac, par la femme de l'ancien président de la République, Bernadette Chirac (en fauteuil roulant) et sa fille Claude, à Brive-la-Gaillarde. Le 8 juin 2018

Inauguration de la rue Jacques et Bernadette Chirac, par la femme de l'ancien président de la République, Bernadette Chirac (en fauteuil roulant) et sa fille Claude, à Brive-la-Gaillarde. Le 8 juin 2018

Claude Chirac et son fils Martin Rey-Chirac - 5ème édition de la cérémonie de remise des prix de la fondation Chirac au musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris le 18 Décembre 2018. Le Prix Culture pour la paix, mis en place par la fondation Chirac et la Fondation Culture & Diversité, a été décerné à l'atelier des artistes en exil en France, pour son action en faveur de l'accueil et l'insertion des artistes réfugiés en France. D. Dissanayake a reçu le Prix Chirac pour la prévention des conflits. © Dominique Jacovides / Bestimage

Claude Chirac et son fils Martin Rey-Chirac - 5ème édition de la cérémonie de remise des prix de la fondation Chirac au musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris le 18 Décembre 2018. Le Prix Culture pour la paix, mis en place par la fondation Chirac et la Fondation Culture & Diversité, a été décerné à l'atelier des artistes en exil en France, pour son action en faveur de l'accueil et l'insertion des artistes réfugiés en France. D. Dissanayake a reçu le Prix Chirac pour la prévention des conflits. © Dominique Jacovides / Bestimage

9 / 11