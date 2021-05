Claude Chirac candidate : un moment crucial l'a convaincue, Bernadette lui donne son "assentiment"

Dans une campagne qui ne passionne absolument personne, un territoire sera cependant particulièrement scruté, et pour cause : Claude Chirac se lance pour la première fois en politique, en Corrèze. La fille du regretté président de la République Jacques Chirac est candidate aux départementales dans le canton de Brive-2. Un proche explique comment elle a été convaincue de se lancer.

Interrogé par le journal Le Figaro, Pascal Coste (président Les Républicains du conseil départemental de la Corrèze) raconte les coulisses de la candidature de Claude Chirac. "Aux obsèques de son père comme lors de la cérémonie organisée au musée Jacques Chirac à Sarran, elle a compris à quel point la Corrèze avait compté pour lui et pour sa mère. Elle a pu mesurer la force de l'admiration des Corréziens à leur égard comme l'importance des projets réalisés dans ce département grâce aux Chirac (...) Ces moments l'ont rapprochée instantanément de ses racines. Elle était très émue", a-t-il relaté.

Pour rappel, Jacques Chirac a été le président du Conseil départemental de la Corrèze de 1970 à 1979 et son épouse Bernadette y avait elle siégé comme conseillère pendant 36 ans, de 1979 à 2015. "Il n'a pas été difficile de lui donner l'envie de rejoindre une équipe soudée pour perpétuer un engagement familial (...) Elle n'y serait probablement pas allée sans l'assentiment de sa mère. Mais Claude Chirac a pris le temps de réfléchir et elle s'engage avec d'autant plus d'humilité aujourd'hui qu'elle connaît le poids de son héritage politique et qu'elle veut d'abord faire ses preuves sans donner l'impression d'arriver en terrain conquis. Elle entre par la petite porte de conseillère départementale", n'a pas manqué de souligner Pascal Coste.

Claude Chirac, dont la vie se faisait jusqu'à présent à Paris avec son mari Frédéric Salat-Baroux et son fils Martin - né en 1996 de son histoire passée avec Thierry Rey - devra donc multiplier les allers et retours en cas de victoire. Et pourquoi pas envisager de faire de la Corrèze une rampe de lancement vers de plus hautes sphères ?