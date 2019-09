Martin Rey-Chirac au côté de sa mère : dernier hommage à Jacques Chirac

Jusque tard dans la nuit, les Français ont rendu un dernier hommage à Jacques Chirac le 29 septembre 2019. Selon l'Élysée, près de 7000 personnes ont défilé devant le cercueil de l'ancien président exposé aux Invalides, à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis. Sa fille Claude Chirac, 56 ans, était elle aussi présente, soutenue par son fils Martin Rey-Chirac, 23 ans, son mari Frédéric Salat-Baroux et les enfants de celui-ci, Alexandre, Nicolas et Esther.

"C'est un moment très fort" et "de là où il est, je pense qu'il doit être extrêmement ému et heureux", a-t-elle déclaré selon l'AFP. Venue à la nuit tombée pour remercier toutes les personnes qui s'étaient déplacées, la fille cadette des Chirac est restée plus de deux heures sur place, à échanger longuement et à serrer des mains, comme son père autrefois. "Ma mère est très très réconfortée en ayant vu ces images cet après-midi" à la télévision, a ajouté Claude Chirac au sujet de Bernadette, elle-même très "fragilisée" et qui n'est pas apparue publiquement depuis le décès de son époux jeudi à leur domicile parisien, rue de Tournon.

L'ancien président de la République, qui s'est éteint le 26 septembre à l'âge de 86 ans, sera inhumé lundi après-midi dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse. Selon le souhait de son épouse Bernadette Chirac, il reposera dans le caveau de leur fille aînée Laurence, décédée en 2016. Avant ce moment réservé à la famille et aux très proches, un dernier hommage en grande pompe sera rendu à ce monstre sacré de la politique, maire de Paris, plusieurs fois ministre et Premier ministre, deux fois élu président de la République (1995 à 2007).

Vladimir Poutine et Bill Clinton présents

Lundi matin, toujours aux Invalides, une cérémonie familiale privée a été célébrée, notamment par Jean-Yves Riocreux, évêque de Basse-Terre (Guadeloupe), ami du couple Chirac. Elle a été suivie d'honneurs funèbres militaires, en présence d'Emmanuel Macron. À 11h, le convoi funéraire, encadré par une grande escorte, rejoindra l'église Saint-Sulpice où un service solennel sera célébré à midi par Michel Aupetit, archevêque de Paris. Toujours selon l'AFP, environ 80 personnalités étrangères, chefs d'État et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de familles royales, ont annoncé leur venue.

La présence du président Vladimir Poutine, du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, des présidents italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso ainsi que celle des Premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban avaient déjà été annoncées samedi. L'Élysée a également annoncé celles de l'ex-président des États-Unis, Bill Clinton (1993-2001), du roi Abdallah de Jordanie et de l'émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani. Ils retrouveront les anciens présidents français François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing, ainsi qu'une grande partie de la classe politique nationale. Un hommage particulier sera également rendu à l'ex-président le week-end des 5 et 6 octobre en Corrèze, sa terre d'élection.