François Hollande balance quelques piques à Nicolas Sarkozy (et lui aussi), duel de Présidents

Ce mercredi 30 juin 2021 sort dans les salles obscures le film Présidents de la réalisatrice Anne Fontaine. On y retrouve Jean Dujardin dans la peau de Nicolas Sarkozy et Grégory Gadebois dans celle de François Hollande. Les ex-chefs d'Etat ont réagi dans les pages du Parisien.

Convié à l'avant-première organisée dans sa ville de Tulle, en Corrèze, François Hollande n'a pas pu s'empêcher de faire ce qu'il aime le plus : distribuer les tacles et les bons mots pour faire rire la salle. "Ce que j'appréhendais dans ce film, c'est comment allait être représenté Nicolas Sarkozy. J'avais peur qu'il soit maltraité", a notamment clamé le Socialiste, alors que lui-même n'est évidemment pas entièrement dépeint flatteusement. "C'était génial votre truc du président normal, ça veut absolument rien dire et en même temps c'est évident", peut-on notamment entendre rétorquer Doria Tillier (qui joue Carla Bruni) dans la bande-annonce.

Cette même normalité a de nouveau été moquée par Nicolas Sarkozy, qui n'a pas encore vu le film ni assisté à une seule avant-première. "Pour moi c'est toujours un effort de lire un livre sur moi ou de voir un film qui m'est consacré. J'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas trop narcissique. C'est peut-être mon côté normal", a lâché l'ancien patron des Républicains. A chacun d'y croire ou pas.