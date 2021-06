François Hollande "petit, gros, moche..." : Valérie Trierweiler se lâche sur son ex !

Il y a des ruptures pacifiques à la Gwyneth Paltrow et Chris Martin, et toutes les autres. De ce côté de l'Atlantique, l'ancien couple présidentiel formé par François Hollande et Valérie Trierweiler fait malheureusement partie de cette dernière catégorie. Mais qui dit séparation difficile peut aussi dire humour piquant ! Lors de son passage dans l'émission Les Grosses Têtes (RTL) vendredi 18 juin 2021, la journaliste de 56 ans n'a pas hésité à s'en prendre au physique de son ancien compagnon avec ironie...

Suite à sa rupture avec François Hollande, Valérie Trierweiler a retrouvé l'amour dans les bras d'un sportif : le joueur de rugby Romain Magellan, 48 ans. "Elle est très fière que son homme suscite le désir", a alors commenté un chroniqueur taquin des Grosses Têtes. Avec humour, Caroline Diament a ajouté que leur camarade n'était pas "habituée" à ce genre de situation. Pas gênée le moins du monde, Valérie Trierweiler a alors lancé sans filtre : "Tu prends un petit, gros, moche, chauve, tu te le fais piquer quand même." Difficile alors de ne pas y voir une pique visant l'ancien président de la République...



Souvenez-vous : en couple - mais non mariée - avec François Hollande depuis 2005, Valérie Trierweiler s'était installée au palais de l'Elysée suite à son élection en 2012. En janvier 2014, photos à l'appui, le magazine Closer avait révélé la liaison du président socialiste avec l'actrice et réalisatrice Julie Gayet. La rupture avait finalement été officialisée quelques jours plus tard par François Hollande. Grandement chamboulée par cette affaire personnelle déballée au grand jour, Valérie Trierweiler avait été hospitalisée plusieurs jours avant d'aller se reposer à La Lanterne. Une mauvaise passe qui appartient désormais au passé.