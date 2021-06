Valérie Trierweiler à la mairie avec Romain Magellan : "Ça, c'est fait !"

Pendant que nous étions tous au soleil, en terrasses ou devant la finale de Roland Garros, Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan avaient rendez-vous dans le Morbihan, sur le parvis de la mairie de Cléguer. Le couple devait signer les papiers les rendant civilement parrain et marraine du petit Maxence Lesueur, atteint d'un cancer.

Le garçonnet, aidé par Valérie Trieweiler et l'ancien rugbyman, a véritablement réalisé son rêve en ayant des parrains d'exception. Il n'y a qu'à contempler son grand sourire pour savoir que Maxence était aux anges. "Séquence émotion. Aujourd'hui Romain et moi sommes devenus les parrains civils de Maxence. "Vous avez réalisé mon rêve !", nous a-t-il dit l'issue de la cérémonie. Quelle émotion ! Merci à toi Maxence pour ta confiance et l'honneur que tu nous fait", a remercié la journaliste sur Instagram.

De son côté, Romain Magellan s'est amusé de ce dimanche à la mairie de Cléguer, en Bretagne. "Ça c'est fait ! Aujourd'hui Valérie et moi avons pris le chemin de la Mairie pour devenir officiellement...... parrain et marraine de Maxence", a-t-il fièrement annoncé sur Instagram. On découvrait au passage des belles photos du garçonnet au côté de sa maman et de ses nouveaux parrains.