Valérie Trierweiler : Son chéri Romain Magellan accueilli par "François Hollande" en Egypte...

Une rupture ? Quelle rupture ? Alors qu'un magazine avait affirmé que Valérie Trierweiler n'était plus en couple avec l'ancien rugbyman Romain Magellan, il n'en est rien. Certes, les amoureux ont choisi pendant plusieurs mois de la jouer discret sur les réseaux mais leur récent séjour en Egypte a mis fin aux rumeurs. Le couple a même fait face à une cocasse situation...

Sur Instagram, Romain Magellan a partagé de nombreuses photos de leur voyage, émerveillé par les beautés historiques de l'Egypte. Mais l'ex-sportif âgé de 47 ans, reconverti en commentateur, se souviendra aussi d'une drôle de rencontre à l'aéroport du Caire. "François ? Si on m'avait dit ! Quel accueil #sosie #mercipourcemoment #mercifrancois #caire #vacances @valerie_trierweiler @fhollande", a-t-il écrit en légende d'un montage photos représentant un employé venu le chercher et ressemblant fortement à l'ancien président de la République et ex-compagnon de Valérie Trierweiler. Pas certain que sa chérie a elle aussi apprécié la blague, tant elle semble tenir toujours rancune contre l'ex-locataire de l'Elysée...