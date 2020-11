Valérie Trierweiler sans pitié avec François Hollande : "Il a rien à foutre ?"

Après un été mouvementé marqué par son renvoi inattendu de Paris Match, Valérie Trierweiler a finalement fait sereinement sa rentrée. La journaliste et ancienne première dame a retrouvé du travail sur RTL. Outre une chronique auprès de Thomas Sotto, elle a aussi rejoint la bande de Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes. Et, inévitablement, son ex-relation avec François Hollande alimente les plaisanteries...

Dans l'émission du 4 novembre 2020, Laurent Ruquier faisait chercher à ses chroniqueurs la playlist que l'ancien président de la République avait récemment confié aimer écouter lors de ses sorties à scooter dans les rues de Paris. Et, bien évidemment, Valérie Trierweiler était attendue au tournant... "Vous allez me demander ce qu'il écoutait quand il allait sur son scooter rejoindre Julie Gayet peut-être ?", a d'abord demandé l'ex-première dame. "C'est Les amants de Saint-Jean, chanté par Patrick Bruel", a finalement répondu la journaliste et romancière âgée de 55 ans avant même que l'animateur ne puisse finir de poser précisément sa question.

Et Valérie Trierweiler, dont la vie amoureuse actuelle semble avoir encore été chamboulée depuis que son compagnon Romain Magellan a mystérieusement disparu du tableau, de préciser comment elle connaissait la réponse. "J'ai lu cet article [dont Purepeople se faisait l'écho récemment, NDLR] et je me suis dit : 'Il a vraiment rien à foutre.' Parce que aller donner une interview sur ses playlists en pleine période d'attentat, parce qu'on était genre le lendemain de la décapitation de Samuel Paty... C'était pendant cette période là et je me suis dit : 'Le pauvre, il a vraiment rien à faire.'", a-t-elle déclaré.

Une critique un peu injustifiée puisque François Hollande propose désormais de déjeuner avec lui - et sa compagne Julie Gayet - pour la bonne cause. Prochainement, l'ancien président pourra aussi prêter un coup de main à son fils Thomas puisqu'il va devenir une nouvelle fois grand-père, sa belle-fille étant enceinte. En outre, il est toujours impliqué dans sa fondation La France s'engage.