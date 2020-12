Valérie Trierweiler : Son fils Léonard enfin rentré en France après 2 ans, retrouvailles en vue !

Frustrée, subissant une attente insupportable, l'ancienne première dame Valérie Trierweiler n'en pouvait plus de ne pas voir son fils Léonard, installé aux Etats-Unis, à cause des restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Mais, finalement, c'est le jeune homme qui est venu à elle !

Jeudi 17 décembre, Léonard Trierweiler (23 ans) a surpris tout le monde en postant une photo de lui sur son compte Instagram pour annoncer qu'il a pu quitter le sol américain afin de rentrer en France ! "Après 2 ans d'absence en France, je suis aujourd'hui très heureux d'être de retour pour un certain temps. De célébrer des retrouvailles autour d'un beau festin, entre autres cochon de lait entier cuit au feu de bois !", a-t-il écrit, veste de cuisiner sur le dos et soufflet de cheminée à la main pour alimenter les braises. Dans les commentaires, quelques followers attentifs et bien informés ont aussi cru reconnaitre son frère Anatole (27 ans) à ses côtés.

Léonard Trierweiler a pu rentrer en France car le gouverneur de l'Etat de New York, où il vit, a décidé de fermer de nouveau les restaurants face à la hausse des cas de Covid-19. Or, le jeune cuisinier diplômé de l'école française Ferrandi, travaille depuis un certain temps au chic établissement Le Bernardin situé à quelques pas du Radio City Music Hall. A-t-il embarqué sa jeune épouse, Jennifer, dans ses bagages ?

Si Valérie Trierweiler n'a pas manqué de liker la publication de son fils, fruit de son histoire passée avec Denis Trierweiler - lequel a lui aussi aimé la publication de son fils mais sur Twitter - , elle n'a toutefois pas encore pris la pose à ses côtés pour célébrer les retrouvailles. Sans doute que la pensionnaire régulière des Grosses Têtes de RTL n'a pas encore pu le rejoindre... Le clan prévoit-il de fêter Noël en famille ?