Valérie Trierweiler et Romain Magellan : Escapade en Egypte, le couple toujours solide

Voilà de quoi définitivement faire taire la rumeur ! Valérie Trierweiler et Romain Magellan sont toujours bien en couple malgré ce qu'un magazine avait annoncé par erreur. S'il est vrai que le doute planait puisqu'ils ne se montraient plus ensemble sur les réseaux sociaux ou lors de mondanités depuis de longs mois, leur récente escapade en Egypte vient mettre fin à une supposée rupture.

Sur Instagram, l'ex-première dame a donc posté une flopée de photos, très heureuse d'avoir pu prendre quelques jours de vacances sous le soleil de l'Egypte. Valérie Trierweiler, âgée de 55 ans, a notamment posté un cliché d'elle enlacée par son compagnon l'ex-rugbyman de 47 ans Romain Magellan. "Juste exceptionnel. Bon réveillon à tous. Mes pensées vont à @olivierroyant [le directeur de la publication de Paris Match, média dont elle a été virée à l'été 2020, NDLR] disparu la nuit dernière, et à sa famille. Il restera l'âme de Paris Match, son professionnalisme et sa probité le rendent irremplaçable #lastday #2020 #egypte", a-t-elle écrit en légende, alors qu'ils admiraient les pyramides.

Valérie Trierweiler, qui s'est échappée pour quelques jours de France avant de revenir reprendre sa place sur RTL auprès de Thomas Sotto mais aussi et surtout dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier, s'offre un très beau voyage au fil du Nil. Sur son compte, et celui de Romain Magellan, on peut découvrir qu'ils ont fait escale aux Pyramides de Gizeh, au Caire, au souk Assouan ou encore au Temple d'Edfou. Mais, bien évidemment, il fallait que quelques grincheux jaloux lui reprochent cette escapade autorisée. Il faut dire que, reconfinés en France, les Français rongent leur frein. "Ah les vacances de riches c'est beau ! Nous on est confinés comme des souris de laboratoire..." ou "Et pendant ce temps là... certains se la coulent douce... privilège quand tu nous tiens...", pouvait-on lire dans les commentaires.

Pas de quoi entamer le moral de Valérie Trierweiler, laquelle est trop heureuse de passer du bon temps avec son amoureux mais aussi d'avoir revu son fils Léonard, qui a pu quitter New York pour revenir en France.