Valérie Trierweiler : Virée, éloignée de son fils, rumeur sur son couple... dure année

Pour Valérie Trierweiler, l'année écoulée aura été l'équivalente d'un tour sur des montagnes russes. Il faut dire que la journaliste, romancière et ancienne première dame de 55 ans a soufflé le chaud et le froid. Alors qu'elle a passé une année noire, elle sort tout de même la tête de l'eau. Prête à remonter dans un nouveau wagon de la vie...

Dans les premières semaines de 2020, Valérie Trierweiler se réjouissait de publiquement fêter ses deux ans d'amour avec l'ancien sportif, Romain Magellan. Mais, au fil des mois, tout le monde a pu constater que le couple n'apparaissait plus ensemble lors de soirées ou d'évènements mondains ainsi que sur leurs réseaux sociaux ; d'ailleurs, l'ex-rugbyman ne suit plus le compte Instagram de celle dont il est tombé amoureux... Il n'en fallait pas plus pour que la rumeur d'une rupture, relayée par un magazine, se fasse sentir. L'ex de François Hollande serait-elle donc de nouveau célibataire ? Pas du tout ! Les amoureux se font beaucoup plus discrets mais, toujours sur Instagram, on a pu constater qu'ils sont tous les deux allés en Egypte pour quelques jours de vacances et évitent de poser ensemble...

Dans sa vie intime, Valérie Trierweiler a aussi été contrainte de subir l'éloignement de son fils Léonard, installé à New York où il fait carrière dans la cuisine. Elle a eu plusieurs fois l'occasion de faire part de sa frustration et son agacement envers la pandémie de coronavirus, rendant un séjour outre-Atlantique pour voir le jeune homme totalement impossible. Depuis le début de 2020, elle n'a donc pas pu voir son garçon - qui travaille au restaurant Le Bernardin - aujourd'hui âgé de 23 ans. Mais, coup de tonnerre, ce dernier a pu regagner la France dans les tous derniers jours de décembre !

Une épaule sur laquelle pleurer un bon coup n'aurait pas été de refus puisque la période estivale a été catastrophique. C'est à ce moment-là que Valérie Trierweiler a appris son licenciement inattendu de la rédaction de Paris Match. "Ce licenciement sans aucun motif valable me laisse en état de choc et de sidération", avait-elle déclaré, encaissant d'être virée après 30 ans auprès du magazine. L'ancienne première dame, bonne cliente pour les médias, se retrouvait aussi au coeur d'une polémique pour avoir appelé au boycott de la chaîne CNews et de son très décrié chroniqueur Eric Zemmour.

Malgré tout cela, Valérie Trierweiler ne perd pas espoir de vivre une meilleure année 2021 et, professionnellement, elle a déjà retrouvé du travail sur RTL. Elle tient une chronique auprès de Thomas Sotto et amuse les auditeurs des Grosses Têtes de Laurent Ruquier.