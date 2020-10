Valérie Trierweiler repart en guerre contre Éric Zemmour : appel au boycott !

En plus de son message, Valérie Trierweiler a republié celui posté par Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances. "Encore une sortie abjecte et raciste d'Éric #Zemmour sur le plateau de @CNEWS. J'ai échangé ce matin avec le président du @csaudiovisuel et j'ai demandé à la @DILCRAH de saisir le Procureur de la République", a-t-elle fait savoir.