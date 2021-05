Valérie Trierweiler en couple : déclaration timide à Romain Magellan

Également actif sur Instagram, Romain Magellan y a partagé un instant de son anniversaire. Il a soufflé sa bougie sur un pain au chocolat. "Et la flamme brûle toujours...", ajoute-t-il en commentaire, avec une mention à Valérie Trierweiler.

Le 11 février dernier, Valérie et Romain ont commémoré le troisième anniversaire de leur histoire d'amour. Le couple a ainsi tordu le cou à des soupçons de rupture, nés de leurs apparitions à deux devenues rares. Le 2 décembre dernier, Romain Magellan avait assisté, sans sa compagne, à une cérémonie d'hommage à Christophe Dominici, mort le 24 novembre 2020.

Valérie Trierweiler et Romain Magellan se sont rencontrés pour la première fois au Palais de l'Élysée. L'animatrice radio de RTL et marraine fidèle et active du Secours populaire y avait reçu Solenne, une adolescente souffrant de leucodystrophie. Solenne avait été conviée par l'association ELA, auprès de laquelle Romain Magellan est également engagé. Les deux tourtereaux ont ensuite assisté à la fête des 17 ans de Solenne et ont fait de son anniversaire un rendez-vous annuel immanquable.

Valérie Trierweiler lui a fait un nouveau clin d'oeil cette semaine : "Un très bel anniversaire à notre protégée @solennedebantel qui fête ses 21 ans. Celle grâce à qui tout a commencé ... Merci à ses parents."