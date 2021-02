Valérie Trierweiler : Sa tendre déclaration à Romain Magellan pour leurs 3 ans d'amour

Certains estiment que l'amour dure trois ans. D'autres sont là pour nous prouver que les sentiments peuvent s'enflammer pendant bien plus longtemps. Sous le charme du beau Romain Magellan, Valérie Trierweiler a célébré leur relation en publiant une jolie photographie le jeudi 11 février 2021 sur son compte Instagram, à l'occasion de leur anniversaire. On aperçoit les tourtereaux, tout sourire, équipés d'un casque, riant de la vie sur ce qui semble être un véhicule à deux roues. "Et oui ça roule toujours !", se réjouit-elle. Déjà trente-six mois qu'ils brûlent l'un pour l'autre !

Le mois de février est décidément bien romantique pour l'ex de François Hollande. Et pourtant, en fin d'année 2020, certains gros titres prétendaient que leur relation battait de l'aile. Depuis plusieurs semaines, Valérie Trierweiler et Romain Magellan n'apparaissaient plus l'un auprès de l'autre. L'ancien rugbyman était même allé, sans sa chérie, rendre hommage à son camarade Christophe Dominici. L'amour est pourtant au beau fixe : Valérie Trierweiler et Romain Magellan avaient rassuré tout le monde en s'offrant quelques jours de vacances "exceptionnels" sous le soleil d'Egypte et illuminé les réseaux sociaux d'images, notamment pour souhaiter à tous un bon réveillon. Ouf.