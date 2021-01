Valérie Trierweiler : Souvenir et nouvelle pique à François Hollande "qui n'écoute personne..."

Recrutée par RTL - auprès de Thomas Sotto et de Laurent Ruquier - après avoir été remerciée de Paris Match, Valérie Trierweiler savait pertinemment que son statut d'ancienne première dame allait être la source régulière de blagues. Si elle est parfois agacée, elle joue quand même le jeu. Mercredi 20 janvier 2021, elle a ainsi de nouveau parlé de François Hollande.

Alors que l'animateur Laurent Ruquier évoquait l'investiture de Joe Biden comme nouveau président des Etats-Unis et le fait que son rival Donald Trump n'assiste pas à la cérémonie ni que sa femme Melania ne reçoive la nouvelle First Lady Jill Biden, Valérie Trierweiler a relaté comment cela c'était passé pour elle à son époque, en mai 2012. "Moi j'avais fait un thé, très agréable, avec Carla et on s'était très bien entendues", a-t-elle d'abord relaté. Et le chef de bande des Grosses Têtes de préciser qu'elle n'avait pas dit à son ex François Hollande de ne pas raccompagner l'ancien président Nicolas Sarkozy jusqu'à sa voiture. "Mais vous voyez bien qu'il fait ce qu'il veut ce garçon. Il n'écoute personne", a-t-elle répondu du tac au tac, offrant une nouvelle pique à son ancien compagnon.

François Hollande, qui après coup avait reconnu une erreur de sa part en n'accompagnant pas l'ex-chef de l'Etat jusqu'à sa voiture dans la cour du palais présidentiel, avait été taclé pour cette attitude maladroite. "Carla lui en a beaucoup voulu. C'est à la suite de ça qu'elle a écrit Le Pingouin [une chanson sortie en 2013 sur l'album Little French Songs, NDLR]", a ajouté Valérie Trierweiler.