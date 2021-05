Diaporama Valérie Trierweiler en couple : déclaration timide à Romain Magellan

"Et la flamme brûle toujours...", écrit Romain Megallan, qui a fêté ses 48 ans sur un pain au chocolat. Le 13 mai 2021.

Valérie Trierweiler et Romain Magellan au stade Chaban Delmas, à Bordeaux, France, le 27 Mai 2019. © Patrick Bernard/Bestimage

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan - Réception annuelle du Secours Populaire au Musée des Arts Forains à Paris. Le 9 décembre 2019. © Jack Tribeca / Bestimage

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan - Réception annuelle du Secours Populaire au Musée des Arts Forains à Paris. Le 9 décembre 2019. © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan - 2e soirée de Gala au profit de l'association nationale "Le Refuge" au théâtre des Folies Bergère à Paris. Le 18 novembre 2019. © Gorassini/Perusseau/Bestimage

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan - "Match des Légendes" au stade Chaban Delmas, à Bordeaux. Le 27 Mai 2019. © Patrick Bernard/Bestimage

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan - "Match des Légendes" au stade Chaban Delmas, à Bordeaux. © Patrick Bernard/Bestimage

Valérie Trierweiler et Romain Magellan fêtent leur trois ans d'amour. Instagram. Le 11 février 2021.

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan - Le Secours Populaire fête Noêl pour 300 enfants au Musée des Arts Forains à Paris, France, le 5 décembre 2018. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

13 / 16

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan lors de la soirée de lancement du "Winter Time 2018" au profit de l'association ELA à l'hôtel Sofitel rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, France, le 15 Novembre 2018. Les festivités débutent par le lancement des iluuminations de Noël de la rue du Faubourg Saint-Honoré et ensuite d'une soirée privée au Sofitel. Une tombola est ouverte au public afin de récolter des fonds pour l'association et l'intégralité des gains seront reversés à l'association ELA. © Denis Guignebourg/BestImage