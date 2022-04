Julie Gayet et son couple avec François Hollande : elle dévoile sa pire crainte liée à leur amour

"C'est un rêve avec un homme que j'aime", dit Julie Gayet, l'air mutin et secret, lors de son interview pour le média belge La Libre diffusé le 3 avril 2022, répondant à la question : "Avez-vous un rêve de bonheur ?". La compagne de François Hollande, 49 ans, s'est prêtée au jeu du questionnaire de Proust avec beaucoup de sensibilité et de sincérité, évoquant ainsi l'homme avec lequel elle partage sa vie depuis huit ans désormais. Durant cet échange, elle a même fait part de sa "pire crainte" pour son couple.

Dans cet entretien mené par La Libre dont on peut voir un extrait en vidéo, Julie Gayet explique qu'elle est sa plus grande angoisse : "J'essaye de penser que ma relation avec François Hollande n'a pas pu nuire à sa présidence. C'est une de mes pires craintes." Il faut dire que leur liaison a commencé sous le signe du scandale en 2014, quand François Hollande, alors président de la République et en couple officiellement avec Valérie Trierweiler, est repéré en scooter en train de rejoindre son actrice et productrice bien-aimée. S'en suit une déflagration médiatique appuyée par le livre de son ex-compagne Merci pour ce moment. Après ce scandale qui a marqué, entre autres, le quinquennat, le socialiste a choisi de ne pas se présenter à un deuxième mandat présidentiel, fait unique pour un président sortant.

Résumer la carrière politique en tant que président de François Hollande à sa seule relation avec Julie Gayet est toutefois réducteur. Le couple avait d'ailleurs choisi d'être particulièrement discret durant la présidence Hollande. Ils ont officialisé leur relation lors d'une sortie culturelle très publique organisée au mois d'octobre 2017, alors qu'il n'était plus le dirigeant de la France, pour assister à la représentation du conte musical Georgia tous mes rêves chantent. En toute simplicité, loin des coups d'éclats, les amoureux savourent leur liberté : ils sortent désormais dîner au restaurant, partent en vacances et profitent de moments privilégiés avec leurs amis et affichent leurs sentiments...