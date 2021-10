Ségolène Royal clashe son ex François Hollande : "Aucun affect, aucune reconnaissance"

En mêlant politique et vie privée, Ségolène Royal et François Hollande ont dû faire face à nombres de tempêtes. Dans les bonnes feuilles du livre Le Traître et le néant de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, publiées dans L'Obs, on peut lire à quelle point leur relation reste tendue, d'après les paroles qu'elle a confiées aux deux journalistes politiques pour leur ouvrage qui nous plonge dans les coulisses de la politique.

"Ségolène Royal aussi a la dent dure, exécutant, devant nous, en une seule phrase, à la fois son ancien compagnon François Hollande et son successeur à l'Elysée. 'Macron, nous confie-t-elle, il a observé comment Hollande fonctionnait, qu'il n'avait aucun affect, et aucune reconnaissance envers qui que ce soit ; et il a fait pareil !'", écrivent Davet et Lhomme dans Le Traître et le néant.

François Hollande et Ségolène Royal se sont séparés officiellement après le second tour des élections législatives de 2007. L'ex-président, aujourd'hui compagnon de Julie Gayet, s'affichera par la suite en couple avec la journaliste Valérie Trierweiler. C'est dans un autre livre sorti cette même année, Les Coulisses d'une défaite signé par les journalistes de l'AFP Christine Courcol et Thierry Masure, se trouvait déjà une déclaration choc de Ségolène Royal : "J'ai demandé à François Hollande de quitter le domicile, de vivre son histoire sentimentale de son côté, désormais étalée dans les livres et les journaux, et je lui ai souhaité d'être heureux." De leur histoire, une chose ne sera pas écornée par les affres de la vie politique : leur quatre enfants : Thomas, - qui est devenu papa de Jeanne et Noé -, Elise, Julien et Flora.

Dissidente du PS, l'ancienne ministre de 68 ans a annoncé souhaiter transformer son association "Désirs de France" en un parti politique après son cuisant échec aux sénatoriales des Français de l'étranger en septembre dernier. Les années ont passé depuis que les deux figures étaient côte à côte, d'abord sur les bancs de l'ENA en 1978, puis en tant que socialistes...