Emilie Broussouloux en plein allaitement avec bébé : "C'est open bar !"

"Cet été, c'est open bar !" pour Emilie Broussouloux, qui savoure de tendres moments avec son fils Noé (né en janvier 2021). Sur une série de dix clichés, la femme deThomas Hollande a dévoilé plusieurs images sur lesquelles elle donne le sein à son bébé. Sur la plage, au restaurant, lors d'une visite dans un aquarium ou en balade, la journaliste de 30 ans semble apprécier ces moments très privilégiés avec son garçon.

"Open bar forever", "Vous êtes super jolie ..naturel.. fraîche.. maman..", "Pour une maman qui peut allaiter son enfant, c'est la plus belle aventure qui puisse lui arriver ! Un enfant allaité est pour toujours très attaché à sa maman !", "De bien belles photos", "Plein de bisous pour vous tous ! Jeanne et Noé sont très très beaux !" ont commenté de nombreux internautes, ravis de découvrir le quotidien de la figure de France 3.

Également maman d'une petite fille prénommée Jeanne (née en 2019), la jolie brune n'a pas connu une grossesse facile pour son petit dernier. Lors d'une interview avec les journalistes de Télé 7 Jours, elle avait révélé : "Au début, ça a été compliqué car j'étais alitée et je ne l'ai pas très bien vécu. Mais aujourd'hui, je la vis très bien, de manière très intense et en famille. La sage-femme m'a en revanche demandé de ralentir un peu car je suis à 200%."

Pour la naissance de Noé, Emilie avait décidé d'accoucher chez elle et non à l'hôpital. Un choix fièrement revendiqué pour la belle-fille deFrançois Hollande et Ségolène Royal. "Si je raconte cette expérience aujourd'hui, c'est parce que trop peu d'entre nous se renseignent sur les différentes possibilités d'accoucher. C'était mon cas lors de ma première grossesse. J'aimerais faire prendre conscience aux femmes qui me liront que nous méritons toutes une naissance heureuse et respectée", avait-elle confié sur Instagram.