Emilie Broussouloux et Thomas Hollande : Le visage de leur fille dévoilé pour la première fois

Rares sont les apparitions de la petite Jeanne, 1 an. Le 5 novembre 2020, sa maman Emilie Broussouloux a laissé voir la fillette à sa sortie du bain au détour d'une Story Instagram. La journaliste et épouse de Thomas Hollande répondait aux questions de ses abonnés suite à l'annonce de sa deuxième grossesse et le lancement de son nouveau projet : une web-série sur la grossesse et la parentalité. A cette occasion, la jolie brune de 29 ans a affiché jeudi son ventre déjà bien rond.

Depuis sa chambre à coucher, Emilie Broussouloux s'est vue questionnée sur sa façon de gérer cette seconde grossesse avec un enfant en bas âge. C'est en partageant une courte vidéo de sa petite Jeanne que l'animatrice de France 3 a répondu. "Tu sors du bain toi", a-t-elle d'abord commenté avec tendresse, en voyant son adorable lutin en peignoir la rejoindre en trottinant. "C'est vraiment pas facile à gérer, surtout quand on te vole ton coussin de grossesse tous les soirs !", a-t-elle ensuite confié avec humour, au côté de sa fille confortablement installée, en couche, dans ledit coussin.