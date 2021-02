Émilie Broussouloux maman pour la 2e fois : confidences sur son accouchement "à la maison"

Le bonheur à l'état pur. Le 21 janvier 2021, Émilie Broussouloux et Thomas Hollande sont devenus parents pour la deuxième fois, un an et demi après la naissance de leur aînée Jeanne en 2019. C'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez, lequel a hérité du prénom Noé. C'est à travers le compte Instagram de sa web série 9 mois ensemble, sur le terme de la maternité, qu'Émilie Broussouloux avait annoncé la bonne nouvelle. Et c'est sur cette même plateforme qu'elle s'est confiée sur son accouchement réalisé... à domicile !

"Il y a un mois, j'ai donné naissance à mon 2e enfant, Noé, à la maison. Je suis infiniment reconnaissante envers Chloé, la sage-femme qui m'a accompagnée dans ce projet, ainsi qu'à Nadia, qui l'assistait lors de l'accouchement. Ce jour-là, je me suis sentie chanceuse et plus heureuse que jamais. Jamais je n'avais éprouvé ce sentiment de force et de puissance, et j'en suis ressortie avec une plus grande confiance en moi", s'est-elle réjouie en légende d'une série de clichés inédits du jours J. On y voit l'animatrice de France 3 nourrir au sein son fils, mais aussi les derniers moments de sa grossesse avant l'arrivée de Noé ou encore un instant de tendresse capté entre Emilie Broussouloux et Thomas Hollande.

Des souvenirs exceptionnels pour la jolie brune de 30 ans qui n'avait pas vécu le même accouchement pour Jeanne. "Si je raconte cette expérience aujourd'hui, c'est parce que trop peu d'entre nous se renseignent sur les différentes possibilités d'accoucher. C'était mon cas lors de ma première grossesse. J'aimerais faire prendre conscience aux femmes qui me liront que nous méritons toutes une naissance heureuse et respectée", a-t-elle conclu. Les internautes sont alors nombreux à l'avoir félicité d'évoquer ce genre de sujet et surtout pour avoir eu le courage de donner naissance de cette manière. "Warrior mama", "Bravo t'es une guerrière", peut-on lire entre autres.