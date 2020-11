Émilie Broussouloux enceinte, une grossesse difficile : "Je ne l'ai pas très bien vécu"

Malgré la pandémie, la crise économique et deux confinements, 2020 aura apporté son lot de bonnes nouvelles. Notamment la deuxième grossesse d'Émilie Broussouloux, qui s'apprête ainsi à agrandir sa famille constituée de son mari Thomas Hollande et de leur fille Jeanne (2 ans). Au détour d'une interview à Télé-Loisirs, où elle évoque la sortie de sa mini-série 9 mois ensemble, la journaliste en dit plus sur sa grossesse.

Dans 9 mois ensemble, Émilie Broussouloux discute d'éducation avec d'autres parents. Forcément, elle a été un peu obligée de raconter sa propre expérience. Des confidences qu'elle redoutait. "Au départ, ce n'était pas évident pour moi et j'ai beaucoup hésité avant de parler publiquement de ma grossesse. Car on se met à nu, on parle de sujets très intimes comme la sexualité. La veille de la diffusion du premier épisode, j'étais forcément stressée. Auparavant, je ne m'étais jamais livrée publiquement et n'avais jamais parlé de ma famille", explique-t-elle à nos confrères, le 20 novembre 2020.

Émilie Broussouloux, qui a "une relation de confiance" avec son Thomas Hollande, a tout de suite pu compter sur lui pour ce projet. "Lors de ma première grossesse, il m'avait vu un peu démunie. Il a tout de suite été convaincu par ce projet, ça ne lui a pas fait peur. C'est un féministe convaincu et il s'est dit que ça allait aider et faire du bien à d'autres femmes", a-t-elle expliqué à propos du fils de François Hollande.

Questionnée sur l'avancée de sa grossesse, Émilie Broussouloux indique avoir entamé son septième mois de grossesse, pour un accouchement prévu en janvier. Une grossesse pas forcément tranquille. "Au début, ça a été compliqué car j'étais alitée et je ne l'ai pas très bien vécu. Mais aujourd'hui, je la vis très bien, de manière très intense et en famille. La sage-femme m'a en revanche demandé de ralentir un peu car je suis à 200%", a-t-elle plaisanté. Comme il est parfois difficile d'être enceinte et de gérer un enfant en bas âge, Thomas Hollande prend le relai. "C'est un peu fatiguant et frustrant car je ne peux plus la porter. Heureusement que le papa est là, il est très proche d'elle !", a-t-elle ajouté.