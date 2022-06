Laurent Ruquier et Hugo Manos amoureux : ils s'affichent très complices et très bien entourés !

Après avoir présenté son dernier numéro de l'émission On est en direct samedi 4 juin 2022, Laurent Ruquier passe désormais du bon temps en Grèce au coté de son compagnon Hugo Manos. Ce dernier a publié, mardi 7 juin 2022, une story Instagram dans laquelle on aperçoit le couple trinquer, cocktails à la main (voir diaporama).

Un repos bien mérité, on imagine, pour l'animateur des Grosses Têtes. D'ailleurs, c'est avec ses amis de l'émission diffusée sur RTL que l'animateur et son amoureux sont partis. Réunion de travail mêlant plaisir, vacances entre potes ou réunion pour préparer la rentrée... on ne connaît pas la raison de ce séjour mais il était plus que festif.

Titoff a par exemple pris la pose avec Hugo Manos en l'imitant (ce qui a mis en avant, et c'était fait exprès, le fait qu'ils n'avaient pas les mêmes abdominaux). Le chroniqueur de TPMP People a aussi beaucoup rigolé au restaurant avec son complice Stéphane Plaza. Puis, Valérie Trierweiler (qui a appris pendant ce séjour que son ex-compagnon Francois Hollande a épousé Julie Gayet) l'a pris en photo telle une photographe professionnelle. Ensuite, il s'est baladé avec Valérie Mairesse avant d'être rejoint par Steevy Boulay et toute la bande en soirée.

Bref, Hugo Manos est très proche des amis et collègues et son amoureux Laurent Ruquier et eux l'apprécient tout autant !